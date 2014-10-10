欧洲汇市：英镑下跌，因英国反欧盟党派赢得议会席位且经济数据疲弱

* 英镑贸易加权指数跌至三周低位

* 英国独立党(UKIP)首次赢得一个议会席位

* 英国8月建筑产出下降且贸易逆差收窄

路透伦敦10月10日 - 英镑兑美元和欧元周五下跌，受累于反对英国留在欧盟的英国独立党(UKIP)首次赢得一个议会席位，凸显明年英国大选前两大政党所面临的政治风险。

英镑贸易加权指数 下跌至三周低点，投资者对更多迹象显示英国经济温和增长愈发谨慎。这很可能令市场对英国在未来几个月升息的预期推迟。

周五数据显示，英国8月建筑业产出骤降，受累于房屋建筑活动下跌。英国8月贸易逆差收窄，但只因为进口跌幅较出口降幅更猛，数据为英国经济带利不祥的预示。

英镑兑美元 下跌0.5%，报1.6035美元，兑欧元也下跌。欧元兑英镑 上涨0.15%，报0.7884英镑。

“策略上，我们预计英镑兑美元下跌，”麦格理全球利率和汇市策略师Thierry Wizman说，“我们预计，市场将缓慢地推迟英国升息的时间预估。英国升息甚至可能比美联储更晚。”

目前，投资者消化英国央行在明年春季升息的可能性，早于对美联储升息将会等到明年下半年的预期。不过，欧元区经济增长不振，英国是欧元区最大的贸易伙伴，欧元区的情况将可能拖累英国和损及经济活动。

交易商表示，英国议会补选的最新结果也打击英镑人气。英国独立党(UKIP)可能在下年大选前对执政保守党和反对党工党带来压力。(完)

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