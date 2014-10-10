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货币新闻 | 2014年 10月 11日 星期六 00:08 BJT

USDA月报：10月10日美国农作物主要信息

路透10月10日 - 美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国农作物主要信息如下:

大豆类(除非特别指明,以百万蒲式耳计)

2012/13 2013/14 2014/15

实际值 预估 9月预估 10月预估 大豆 种植(百万英亩) 77.2 76.8 84.8 84.2 收割(百万英亩) 76.2 76.3 84.1 83.4 单产(蒲式耳/英亩) 39.8 44.0 46.6 47.1 产量 3,034 3,358 3,913 3,927 压榨 1,689 1,734 1,770 1,770 出口 1,317 1,647 1,700 1,700 年末库存 141 92 475 450 豆油(百万磅) 产量 19,820 20,205 20,445 20,445 出口 2,164 1,900 2,100 2,100 年末库存 1,705 1,325 1,740 1,530 豆粕(豆粉)(千短吨) 产量 39,875 40,875 42,035 42,035 出口 11,176 11,500 12,000 12,000 年末库存 275 300 300 300

小麦(除非特别指明,以百万蒲式耳计)

2012/13 2013/14 　2014/15

实际值 　预估 　9月预估 10月预估 种植(百万英亩) 55.7 56.2 56.5 56.8 收割(百万英亩) 48.9 45.3 46.2 46.5 单产(蒲式耳/英亩) 46.3 47.1 43.9 43.8 产量 2,266 2,135 2,030 2,035 出口 1,012 1,176 900 925 年末库存 718 590 698 654 玉米(除非特别指明,以百万蒲式耳计)

2012/13 2013/14 2014/15

实际值 预估 9月预估 10月预估 种植(百万英亩) 97.2 95.4 91.6 90.9 收割(百万英亩) 87.4 87.7 83.8 83.1 单产(蒲式耳/英亩) 123.4 158.8 171.7 174.2 产量 10,780 13,925 14,395 14,475 出口 730 1,917 1,750 1,750 年末库存 821 1,236 2,002 2,081(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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