USDA月报：10月10日美国农作物主要信息

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透10月10日 - 美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国农作物主要信息如下:
大豆类(除非特别指明,以百万蒲式耳计)
2012/13 2013/14 2014/15
实际值 预估 9月预估 10月预估 大豆 种植(百万英亩) 77.2 76.8 84.8 84.2 收割(百万英亩) 76.2 76.3 84.1 83.4 单产(蒲式耳/英亩) 39.8 44.0 46.6 47.1 产量 3,034 3,358 3,913 3,927 压榨 1,689 1,734 1,770 1,770 出口 1,317 1,647 1,700 1,700 年末库存 141 92 475 450 豆油(百万磅) 产量 19,820 20,205 20,445 20,445 出口 2,164 1,900 2,100 2,100 年末库存 1,705 1,325 1,740 1,530 豆粕(豆粉)(千短吨) 产量 39,875 40,875 42,035 42,035 出口 11,176 11,500 12,000 12,000 年末库存 275 300 300 300
小麦(除非特别指明,以百万蒲式耳计)
2012/13 2013/14 2014/15
实际值 预估 9月预估 10月预估 种植(百万英亩) 55.7 56.2 56.5 56.8 收割(百万英亩) 48.9 45.3 46.2 46.5 单产(蒲式耳/英亩) 46.3 47.1 43.9 43.8 产量 2,266 2,135 2,030 2,035 出口 1,012 1,176 900 925 年末库存 718 590 698 654 玉米(除非特别指明,以百万蒲式耳计)
2012/13 2013/14 2014/15
实际值 预估 9月预估 10月预估 种植(百万英亩) 97.2 95.4 91.6 90.9 收割(百万英亩) 87.4 87.7 83.8 83.1 单产(蒲式耳/英亩) 123.4 158.8 171.7 174.2 产量 10,780 13,925 14,395 14,475 出口 730 1,917 1,750 1,750 年末库存 821 1,236 2,002 2,081(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。