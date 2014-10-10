全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因海岬型船运费大跌

路透10月10日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五下滑，因海岬型船运费下跌。

乾散货运价指数跌11点，或1.13%，报963点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌36点，或2.28%，至1,544点。日均获利下降265美元，报10,277美元，为8月11日来最低。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升1点，或0.12%，报865点。日均获利上升7美元，至6,924美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海超灵便型船指数 跌10点，报970点。灵便型船指数 跌4点，报516点。(完)