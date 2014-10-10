芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因商业交易商对冲

路透芝加哥10月10日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌2.1%，收在日内低位附近，交易商说，因在大豆价格急升后，对冲压力拖累大豆收低。

在美国农业部(USDA)报告预计美国大豆产量低于市场预期后，大豆价格短暂上涨。大豆价格攀升，促使一些农户卖出，商业交易商在期货市场对冲这些交易。

USDA预计，2014/15年大豆产量为39.27亿蒲式耳，每英亩平均产量为47.1蒲式耳。分析师预估均值为大豆产量达39.76亿蒲式耳，每英亩平均产量为47.589蒲式耳。

USDA将2014/15年大豆结转库存预估从4.75亿蒲式耳下调至4.5亿蒲式耳，分析师预估均值为4.72亿蒲式耳。

CBOT豆粕和豆油多数收低，但一些回补空头推高到期的10月豆粕合约 价格。

本周，近月大豆 上涨1.1%，为六周来最大周度涨幅。

近月豆粕 本周大涨9.7%，近月豆油 周度升幅为0.1%。

11月大豆期货合约 收跌19-1/2美分，报每蒲式耳9.22-1/2美元。

12月豆粕合约 收跌2.5美元，报每短吨311.0美元。12月豆油合约 跌0.57美分，报每磅32.44美分。

今日CBOT大豆预估成交量为374,501口，豆粕为118,413口，豆油为160,315口。(完)

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