芝加哥期市：小麦期货受USDA库存预估带动上涨，本周升幅为2.6%

路透芝加哥10月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五多数上涨，之前美国农业部(USDA)下调美国和全球小麦结转库存预估，至低于市场预期的水平，交易商说。

USDA将美国2014/15年小麦结转库存预估下调至6.54亿蒲式耳，9月时预估为6.98亿，且低于市场平均预期的7.04亿。USDA称，因为美国国内饲料小麦使用量增加和出口上升。

USDA将2014/15年全球小麦结转库存预估下调至1.9259亿吨，9月时预估为1.9638亿吨，令原本预估USDA维持预估值不变的分析师意外。

美元上涨、玉米大幅下跌和担心全球经济增长放缓也向小麦施压。

本周，CBOT-12月小麦 升2.6%，连升第二周。

CBOT-12月小麦期货 收报每蒲式耳4.98-1/2美元，上涨5-1/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为112,735口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)