芝加哥期市：小麦期货受USDA库存预估带动上涨，本周升幅为2.6%

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透芝加哥10月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五多数上涨，之前美国农业部(USDA)下调美国和全球小麦结转库存预估，至低于市场预期的水平，交易商说。
USDA将美国2014/15年小麦结转库存预估下调至6.54亿蒲式耳，9月时预估为6.98亿，且低于市场平均预期的7.04亿。USDA称，因为美国国内饲料小麦使用量增加和出口上升。
USDA将2014/15年全球小麦结转库存预估下调至1.9259亿吨，9月时预估为1.9638亿吨，令原本预估USDA维持预估值不变的分析师意外。
美元上涨、玉米大幅下跌和担心全球经济增长放缓也向小麦施压。
本周，CBOT-12月小麦 升2.6%，连升第二周。
CBOT-12月小麦期货 收报每蒲式耳4.98-1/2美元，上涨5-1/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为112,735口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
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ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。