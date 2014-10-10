欧元区经济：诺沃特尼料欧元走弱将有助明年经济增长和应对区内通胀过低

路透华盛顿10月10日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周五表示，欧元走弱，是对明年欧元区经济增长感到乐观的主要原因，且将扶助欧元区应对目前通胀过低的问题。

诺沃特尼称，欧元走弱将对通胀有利。欧元区通胀仍远低于欧洲央行设定2%的上限。欧元区9月消费者物价调和指数(HICP)初值为较上年同期上升0.3%，令人忧虑欧元区将滑入通缩周期。

“令我们预计明年经济改善的原因是出口显着增长；我们看到欧元兑美元不断下跌，”诺沃特尼在世界银行和国际货币基金组织(IMF)会议间隙告诉记者。

诺沃特尼还表示，欧洲央行目前没有讨论透过买入主权债来进一步加大刺激力度。(完)