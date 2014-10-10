欧元区经济：诺沃特尼料欧元走弱将有助明年经济增长和应对区内通胀过低

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透华盛顿10月10日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周五表示，欧元走弱，是对明年欧元区经济增长感到乐观的主要原因，且将扶助欧元区应对目前通胀过低的问题。
诺沃特尼称，欧元走弱将对通胀有利。欧元区通胀仍远低于欧洲央行设定2%的上限。欧元区9月消费者物价调和指数(HICP)初值为较上年同期上升0.3%，令人忧虑欧元区将滑入通缩周期。
“令我们预计明年经济改善的原因是出口显着增长；我们看到欧元兑美元不断下跌，”诺沃特尼在世界银行和国际货币基金组织(IMF)会议间隙告诉记者。
诺沃特尼还表示，欧洲央行目前没有讨论透过买入主权债来进一步加大刺激力度。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选