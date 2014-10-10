纽约期市：可可期货上涨，因对埃博拉影响供应的忧虑带动回补空头

路透纽约/伦敦10月10日 - 纽约可可期货周五上涨超过3%，为近九个月来最大单日涨幅，因对埃博拉疫情对西非可可供应的潜在影响的忧虑加剧，投资者回补空头。

洲际交易所(ICE)原糖期货连续第二日下跌，阿拉比卡咖啡下滑。

ICE-12月可可期货 收涨100美元，或3.3%，报每吨3,157美元，为1月底来最大单日升幅，成交放量。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-12月可可期货 收高70英镑，或3.5%，收报每吨2,053美元。

ICE-3月原糖期货 下跌0.15美分，或0.9%，收报每磅16.55美分，在周四价格触及两个月高位17.20美分后，开始获利了结。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-12月白糖期货 收跌3.20美元，或0.8%，报每吨422.40美元。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 收跌1.25美分，或0.6%，报每磅2.2040美元。

Liffe-11月罗布斯塔咖啡期货 跌22美元，或1%，收报每吨2,159美元。(完)

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