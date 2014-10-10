美国股市: 道琼工业指数收低0.69%，Nasdaq指数劲跌2.33%

路透纽约10月10日 - 美国股市周五大跌，道指跌至低于去年收盘水准，标普500指数和Nasdaq指数录得2012年5月来表现最差的一周。

科技股带领股市下跌，此前一芯片制造商警告，该行业大幅回落。

道琼工业指数 收跌115.15点，或0.69%，至16,544.10点；标准普尔500指数 收低22.08点，或1.15%，至1,906.13点，为5月23日来最低收盘水准；Nasdaq指数 收跌102.099点，或2.33%，至4,276.237点。

本周，道指下跌2.7%，标普500指数大跌3.1%，nasdaq指数劲跌4.5%。(完)