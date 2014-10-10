美国股市: 道琼工业指数收低0.69%，Nasdaq指数劲跌2.33%

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透纽约10月10日 - 美国股市周五大跌，道指跌至低于去年收盘水准，标普500指数和Nasdaq指数录得2012年5月来表现最差的一周。
科技股带领股市下跌，此前一芯片制造商警告，该行业大幅回落。
道琼工业指数 收跌115.15点，或0.69%，至16,544.10点；标准普尔500指数 收低22.08点，或1.15%，至1,906.13点，为5月23日来最低收盘水准；Nasdaq指数 收跌102.099点，或2.33%，至4,276.237点。
本周，道指下跌2.7%，标普500指数大跌3.1%，nasdaq指数劲跌4.5%。(完)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。