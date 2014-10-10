加拿大股市：触及六个月低位，因全球成长忧虑继续施压

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透多伦多10月10日 - 加拿大股市主要股指周五录得逾一年来最大单日跌幅，且触及六个月低位，因对全球经济成长的担忧打压股市各主要板块。
由于以出口为主的加拿大市场和其商品板块愈发关注全球经济前景、德国疲弱的经济数据，以及国际货币基金组织(IMF)本周发布的全球经济预估，市场感到经济前景不容乐观。
能源股是跌幅最大的板块之一。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收挫233.24点，或1.61%，报14,227.36点。该指数一度触及3月底来最低的14,188.75点。10大类股全数收低。工业股大跌2.7%。(完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。