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市场报道 | 2014年 10月 11日 星期六 05:07 BJT

加拿大股市：触及六个月低位，因全球成长忧虑继续施压

路透多伦多10月10日 - 加拿大股市主要股指周五录得逾一年来最大单日跌幅，且触及六个月低位，因对全球经济成长的担忧打压股市各主要板块。

由于以出口为主的加拿大市场和其商品板块愈发关注全球经济前景、德国疲弱的经济数据，以及国际货币基金组织(IMF)本周发布的全球经济预估，市场感到经济前景不容乐观。

能源股是跌幅最大的板块之一。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收挫233.24点，或1.61%，报14,227.36点。该指数一度触及3月底来最低的14,188.75点。10大类股全数收低。工业股大跌2.7%。(完)
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