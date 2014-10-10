加拿大股市：触及六个月低位，因全球成长忧虑继续施压

路透多伦多10月10日 - 加拿大股市主要股指周五录得逾一年来最大单日跌幅，且触及六个月低位，因对全球经济成长的担忧打压股市各主要板块。

由于以出口为主的加拿大市场和其商品板块愈发关注全球经济前景、德国疲弱的经济数据，以及国际货币基金组织(IMF)本周发布的全球经济预估，市场感到经济前景不容乐观。

能源股是跌幅最大的板块之一。