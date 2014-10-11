中国经济：能实现今年增长7.5%左右的目标，高或低一点都可以--总理

路透北京10月11日 - 新华社引述中国国务院总理李克强周五在德国的演讲称，中国有条件、有能力实现今年经济增长7.5%左右的目标，将经济增长保持在合理区间。

“只要实现比较充分的就业，居民收入继续增长，质量效益不断提高，经济增长比7.5%高一点、低一点都是可以的，”他在出席第七届中德经济技术合作论坛时并称。

他强调中国将坚定不移地实施对外开放这一基本国策，在区域上由东部沿海向内陆、沿边拓展，在产业上不仅高水平开放制造业，而且加快开放服务业，在途径上注重引进来与走出去并行；在市场准入、政策支持、合法权益保障上对内外资企业一视同仁。