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亚洲 | 2014年 10月 11日 星期六 10:08 BJT

中国经济：能实现今年增长7.5%左右的目标，高或低一点都可以--总理

路透北京10月11日 - 新华社引述中国国务院总理李克强周五在德国的演讲称，中国有条件、有能力实现今年经济增长7.5%左右的目标，将经济增长保持在合理区间。

“只要实现比较充分的就业，居民收入继续增长，质量效益不断提高，经济增长比7.5%高一点、低一点都是可以的，”他在出席第七届中德经济技术合作论坛时并称。

他强调中国将坚定不移地实施对外开放这一基本国策，在区域上由东部沿海向内陆、沿边拓展，在产业上不仅高水平开放制造业，而且加快开放服务业，在途径上注重引进来与走出去并行；在市场准入、政策支持、合法权益保障上对内外资企业一视同仁。

中国政府网周四援引国务院总理李克强讲话称，外界总误解7.5%是个底线，其实所谓“7.5%左右”就是高一点、低一点都可以；而且中国经济长期向好的基本面没有改变，政策工具箱储备还很充足。 （完） (发稿 李然; 审校 黄凯)
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