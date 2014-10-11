中国经济：能实现今年增长7.5%左右的目标，高或低一点都可以--总理

表格: 中国3月大豆、豆粕和菜籽粕出口分项数据
路透北京4月25日 - 以下是中国3月大豆、豆粕、油菜籽以及菜籽粕等出口分项数据一览表(单位均为吨): 3月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 出口: 大豆 12,106 10.63 771.26 32,092 6.42 目的地 日本 3,480 -9.29 818.96 8,084 -16.46 韩国 2,623 15.4 850.64 10,423 118.38 美国 2,525 62.61 670.15
路透北京10月11日 - 新华社引述中国国务院总理李克强周五在德国的演讲称，中国有条件、有能力实现今年经济增长7.5%左右的目标，将经济增长保持在合理区间。
“只要实现比较充分的就业，居民收入继续增长，质量效益不断提高，经济增长比7.5%高一点、低一点都是可以的，”他在出席第七届中德经济技术合作论坛时并称。
他强调中国将坚定不移地实施对外开放这一基本国策，在区域上由东部沿海向内陆、沿边拓展，在产业上不仅高水平开放制造业，而且加快开放服务业，在途径上注重引进来与走出去并行；在市场准入、政策支持、合法权益保障上对内外资企业一视同仁。
中国政府网周四援引国务院总理李克强讲话称，外界总误解7.5%是个底线，其实所谓“7.5%左右”就是高一点、低一点都可以；而且中国经济长期向好的基本面没有改变，政策工具箱储备还很充足。 （完） (发稿 李然; 审校 黄凯)
路透北京4月25日 - 以下是中国3月大豆、豆粕、油菜籽以及菜籽粕等出口分项数据一览表(单位均为吨): 3月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 出口: 大豆 12,106 10.63 771.26 32,092 6.42 目的地 日本 3,480 -9.29 818.96 8,084 -16.46 韩国 2,623 15.4 850.64 10,423 118.38 美国 2,525 62.61 670.15
路透北京4月25日 - 以下是中国海关公布的3月铁矿石、钢材等进出口数据一览表(单位均为吨): 3月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 铁矿砂 95,555,413 11.49 81.73 270,881,794 12.22 原产地 澳大利亚 58,946,397 7.53 80.31 166,302,838 10.83 巴西 19,118,584 8.24 90.67 55,570,097 3.82 南非 3,981,459 -9.73 82.47 11,350,566
路透北京4月25日---以下是中国海关公布的3月小麦、大麦、玉米、大米进口和出口分项数据 一览表（单位均为吨）： 3月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 小麦 502,120 140.48 204.31 1,069,442 92.25 原产地 澳大利亚 234,601 130.35 197.97 624,265 127.77 美国 219,958 - 214.95 287,895 10,920.31 哈萨克斯坦 45,595 2.17 180.65 83,8