中德关系：中国和德国政府发表合作行动纲要，正式启动高级别财金对话

路透北京10月11日 - 中国和德国政府周五共同发表中德合作行动纲要，在政治、安全、经济金融和各产业投资合作等方面达成110项共识，决定明年启动中德外交与安全战略对话和高级别财金对话等机制。

中国国务院总理李克强与德国总理默克尔共同主持了第三轮中德政府磋商。新华社发布纲要全文称，双方商定于2015年上半年启动由两国外长主持、国防部代表参加的中德外交与安全战略对话，每年举行一次，以此加强两国在外交和安全政策问题上的协调。

正式启动中德高级别财金对话机制，统筹协调两国财金合作。中方将由主管金融、经济事务的国务院副总理马凯主持对话，德国联邦财政部长和央行行长将代表德方共同主持该对话。两国财政部各自牵头，两国央行及金融监管部门参加对话。首轮对话将于2015年举行。

根据合作行动纲领，中德双方将致力于顺利缔结目标高远的中欧投资协定，该协定将明显改善市场准入，且具有较高的投资保护水平；中方欢迎德方积极参与中国西部大开发战略。德国支持和鼓励本国企业赴中国中、西部地区投资。中国将引导本国企业赴德国新联邦州投资。

同为出口强国，中德将提升双边贸易中的服务贸易占比，使之成为中德贸易新的增长点。中方欢迎和鼓励德国企业参与上海自由贸易试验区建设，加强两国企业在金融、教育、文化、医疗、养老、建筑、商贸服务、技术、会展等领域合作。

双方欢迎中方指定中国银行法兰克福分行为法兰克福人民币清算行并给予德国人民币合格境外投资者（RQFII）配额，将以此为契机，支持双方银行与企业在中德贸易和投资中开展人民币业务，推动人民币在国际金融和货币体系中发挥日益重要的作用。

双方支持空客公司同中国航空公司、天津和中航工业集团的合作伙伴关系，欢迎将天津空客A320飞机总装线项目延长10年（2016年－2025年）并自2018年起将总装线改造为生产A320neo机型（可选装新型发动机）。下阶段合作重点是拓展空客天津总装厂。

双方同意，要继续加大政府对电动汽车研发、市场开发、基础设施建设等领域的扶持；给予企业平等享受电动汽车国家扶持和优惠的待遇；在充电基建领域就扩建策略和经营模式等议题加强对话。

在政治合作方面，两国表示尊重乌克兰主权和领土完整，主张通过对话和平解决分歧；视在中东地区活动的伊斯兰极端恐怖主义为国际和平与安全的威胁，国际社会需对此作出坚决回应。