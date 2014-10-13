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货币新闻 | 2014年 10月 13日 星期一 09:13 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报2.98%，上日加权利率3.0067%

路透北京10月13日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周一开盘报在2.98%，上日该期限加权平均利率为3.0067%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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2.98% 3.01% 3.0067%

上周五银行间市场质押式回购总成交金额7,645.80亿元，上日为9,992.30亿元。其中，隔夜品种为6,821.05亿元，上日为6,700.90亿元。。(完) (发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
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