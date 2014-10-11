《中国债市每日综述》现券及IRS续稳，调休日非银机构多放假交易淡静

* 现券及IRS延续稳势，交易清淡

* 国庆假期调休日非银机构多放假

* 资金面依旧宽裕

* 短期仍将关注最新经济数据

路透上海10月11日 - 中国银行间债市现券收益率及利率互换(IRS)周六延续稳势，今日为国庆假期调休的工作日，除银行正常营业外多数机构均休息，市场交投淡静，券价因此波动乏力。

交易员并指出，下周起陆续发布的三季度和9月经济数据为市场短期关注的焦点，若数据依旧疲弱，政策宽松的预期仍将支撑债市表现。

“没什么成交，市场很清淡，基本也就1个(基)点左右的变化吧，”广发银行交易员吴思捷称。

他并认为，除了经济数据外，还需继续关注公开市场正回购利率会不会再次调降，如果下调了，回购利率很有可能被继续压低，也将利好现券。

路透综合21家机构预测中值结果显示，三季度中国经济料延续放缓势头，GDP同比增速 放慢至7.3%。分析人士表示，这要求继续采取宽松财政和货币政策为经济提供支撑。

中国国庆节假期，各金融市场10月1日至10月7日休市。今日银行间市场则因调休正常开市，而券商、基金等机构多休息。

剩余期限约6.27年的国开行固息债140203券最新报价收益率 为4.6670%/4.61%，上交易日尾盘为4.67%/4.6204%。

**资金面依旧宽裕**

银行间资金市场周六依旧维持宽松格局，主要回购利率多下滑，银行的资金头寸普遍充裕，而非银类机构多数休假，交易亦相对清淡。

交易员认为，下周100亿元人民币的浙能电力可转债申购可能对短期资金有些许扰动，但在央行宽松政策态度护航下，宽松资金面的大势仍将延续。

“还是挺宽松的，交易量少一些，券商、基金都放假了，他们还是很重要的参与力量的，”华东一银行交易员称。

她并表示，目前资金需求大多集中在中短期品种上，14天以上的成交显清淡，而今日一个月回购利率的开盘价明显偏低，从中仍显示了引导资金价格下行的意图。

浙能电力 将发行的100亿元A股可转债，网上网下申购日均为下周一(13日)。

今日银行间市场质押式回购总成交金额7,645.80亿元，上日为9,992.30亿元。其中，隔夜品种为6,821.05亿元，上日为6,700.90亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5219 2.5562 -3.43 6,821.05

七天 3.0067 3.0689 -6.22 619.24

14天 3.2742 3.3220 -4.78 137.09

回购定盘利率

其中:隔夜 2.5500 2.6100 -6.00 --

七天 3.0000 3.1800 -18.00 --

14天 3.3458 3.2600 +8.58 --

Shibor

其中:隔夜 2.5440 2.5665 -2.25 --

七天 2.9990 2.9900 +0.90 --

三个月 4.5364 4.5350 +0.14 --