中国新债：财政部下周五将招标发行220亿元固息国债，期限一年

欧股业绩：爱立信第一季营业亏损123亿瑞典克朗，预估为亏损120亿
路透斯德哥尔摩4月25日 - 瑞典移动电信设备制造商爱立信周二报告称，第一季营业亏损略微高于预期，2016年的行业趋势和移动宽带业务组合在2017年料将持续。
路透上海10月11日 - 中国财政部周六公告称，将于下周五(17日)在银行间和证交所债市，跨市场招标发行220亿元人民币固息记账式国债，期限一年。
刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债为财政部今年第23期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。
在标位限定上，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为50个、12个和25个标位。
该期债10月20日开始计息，招标结束至10月22日进行分销，10月24日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.05%。(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞；审校 黄凯)
路透斯德哥尔摩4月25日 - 瑞典移动电信设备制造商爱立信周二报告称，第一季营业亏损略微高于预期，2016年的行业趋势和移动宽带业务组合在2017年料将持续。
路透北京4月25日 - 以下是中国3月大豆、豆粕、油菜籽以及菜籽粕等出口分项数据一览表(单位均为吨): 3月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 出口: 大豆 12,106 10.63 771.26 32,092 6.42 目的地 日本 3,480 -9.29 818.96 8,084 -16.46 韩国 2,623 15.4 850.64 10,423 118.38 美国 2,525 62.61 670.15
路透北京4月25日 - 以下是中国海关公布的3月铁矿石、钢材等进出口数据一览表(单位均为吨): 3月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 铁矿砂 95,555,413 11.49 81.73 270,881,794 12.22 原产地 澳大利亚 58,946,397 7.53 80.31 166,302,838 10.83 巴西 19,118,584 8.24 90.67 55,570,097 3.82 南非 3,981,459 -9.73 82.47 11,350,566