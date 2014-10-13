《中国企业债发行日程表》--10月13日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *西安世园 12 7 10/20簿记建档 -- AA 10/21-10/27 华林证券 投资集团 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= *乐清国有投资 10 7 10/17簿记建档 -- AA 10/20-10/21 财通证券 有限公司 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 福建龙岩市开 5 7 10/10簿记建档 *7.70% AA- 10/13-10/17 天风证券 发区建设发展公司 (第3-7年末每年还20%本金/龙岩市汇金资产经营发展公司提供担保) ========================================================================================= 北京保障房 25 15 10/14簿记建档 *上限5.70% AAA 10/15-10/17 海通证券 建设投资中心 (第5和第10年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ======================================================================================== 福鼎城投 10 7 10/15簿记建档 上限8.19% AA- 10/16-10/20 中银国际证券
(第3-7年末每年还20%本金/发行人以国有土地使用权提供担保) ========================================================================================= 福建省投资 15 7 10/15簿记建档 上限5.79% AAA 10/16-10/20 兴业证券 开发集团 (第5年末附发行人上调利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 德兴市城市 8 7 10/16簿记建档 上限8.98% AA- 10/17-10/21 兴业证券 建设经营 (第3-7年末每年偿还20%本金/发行人国有土地使用权提供担保) ========================================================================================= 繁昌县建投 10 7 10/16簿记建档 -- AA- 10/17-10/23 国信证券
(第3-7年末每年偿还20%本金/安徽省信用担保集团提供担保) ========================================================================================= 鹰潭市投融资 15 7 10/16簿记建档 上限7.89% AA 10/17-10/23 中航证券
(第3-7年末每年偿还20%本金) ==========================================================================================
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 =========================================================================================
以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 柳州市城市 10 3 10/15簿记建档 上限6.54% AA 10/16-10/17 民生银行 投资建设发展 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 边竞；审校 李宏薇)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申