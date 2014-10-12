《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月10日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 37.52 -2.29 -5.75 3000236
搜狐 44.62 -1.91 -4.10 567086
网易 83.42 -1.58 -1.86 929849
百度 203.35 -9.65 -4.53 5867973
台湾
台湾积体电路 19.44 -1.03 -5.03 4556246
联电 1.99 -0.04 -1.97 311970
日月光 5.95 -0.25 -4.03 546812
硅品精密 6.41 -0.22 -3.32 1410901
和信超媒体 0.81 -0.00 -0.06 173794
友达 3.95 -0.13 -3.19 225943
中华电信 29.79 -0.23 -0.77 29742
台湾国际航电 49.77 +0.05 +0.10 1618600
香港
中国移动 58.43 -1.82 -3.02 237818
中国联通 14.53 -0.32 -2.15 95718
中国电信 58.00 -1.55 -2.60 13074
中芯国际 4.82 -0.22 -4.37 72736
电讯盈科 6.34 -0.07 -1.09 303
(完)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
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