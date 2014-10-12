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亚洲 | 2014年 10月 12日 星期日 09:54 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月10日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 37.52 -2.29 -5.75 3000236

搜狐 44.62 -1.91 -4.10 567086

网易 83.42 -1.58 -1.86 929849

百度 203.35 -9.65 -4.53 5867973

台湾

台湾积体电路 19.44 -1.03 -5.03 4556246

联电 1.99 -0.04 -1.97 311970

日月光 5.95 -0.25 -4.03 546812

硅品精密 6.41 -0.22 -3.32 1410901

和信超媒体 0.81 -0.00 -0.06 173794

友达 3.95 -0.13 -3.19 225943

中华电信 29.79 -0.23 -0.77 29742

台湾国际航电 49.77 +0.05 +0.10 1618600

香港

中国移动 58.43 -1.82 -3.02 237818

中国联通 14.53 -0.32 -2.15 95718

中国电信 58.00 -1.55 -2.60 13074

中芯国际 4.82 -0.22 -4.37 72736

电讯盈科 6.34 -0.07 -1.09 303

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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