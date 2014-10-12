《焦点》IMF警告全球经济风险，呼吁采取大胆行动

* IMF国家呼吁财政政策要有弹性

* 德国驳斥认为危机可能正在酝酿的观点

* 美联储官员称全球经济放缓可能使美国升息延宕

路透华盛顿10月11日 - 国际货币基金组织(IMF)成员国周六表示，必须采取大胆行动来提振全球经济复苏。它们并敦促各国政府不要过度紧缩预算而导致经济成长受到抑制，不过德国却反对认为新的全球“危机”正在酝酿的看法。

日本经济蹒跚，欧元区有衰退之虞，甚至于中国经济扩张也在放缓，IMF国际货币暨金融委员会表示当务之急是专注于经济成长。

“许多国家面临低成长或成长放缓，且失业率仍高得难以接受的前景，”该委员会代表IMF的188个成员表示。

IMF本周将2014年全球经济成长预估从3.4%调降至3.3%，为今年第三度下修，因从2007-2009年金融危机中持续复苏的前景消退，尽管全球主要央行大量挹注资金。

IMF将欧洲列为最大隐忧，许多齐聚在华盛顿参加IMF秋季会议的决策者、经济学家和投资者心有同感。

欧洲官员设法消除这些悲观情绪。欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示，欧元区财政紧缩的拖累料将消退；同时德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)则淡化了德国经济衰退的风险。

朔伊布勒表示，“没有理由谈及全球经济危机”。

该IMF委员会呼吁财政政策要有弹性，但给予法国更多空间来达成欧盟赤字目标的努力，看来将付诸流水，因德国坚持财政纪律协议是不容改变的，欧元区将不能开任何新支票。

**乌云翻滚**

在黯淡的全球经济画面中，美国相对是亮点，投资人已因此抢进美元。

然而，尽管美国经济成长增强，但疲软的通胀和薪资成长表明，战后最缓慢的复苏并未持续提振需求，而全球放缓将削弱美国经济的担忧则与日俱增。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主要官员强调风险升高，联储二号人物称全球经济成长放缓可能让美国升息计划有所延宕。

“在确定移除货币宽松政策的速度时，我们将像往常一样，密切关注全球其他地区经济情况，以及其对美国经济前景的重大影响，”美联储副主席费舍尔表示。

上述IMF委员会敦促各国实施政治阻力较大的劳动市场和社会保障制度改革，以解放出资金来投资基础建设，最终创造就业并提振经济成长。