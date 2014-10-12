亚洲金融：韩国与中国同意延长货币互换协议至2017年

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透首尔10月11日 - 韩国央行周六在声明稿中表示，韩国和中国同意将目前64万亿韩元或3,600亿元人民币的货币互换协议再延长三年。
韩国央行表示，决定把该双边协议延长至2017年10月10日，是为了提振中韩两国之间的贸易，且料将有助于金融稳定。
中韩两国于2011年所签署的货币互换协议，已将2008年签署的1,800亿元人民币互换额度扩增一倍。如果双方都同意，可以再次延长。
周六的协议是由韩国央行总裁李柱烈和中国人民银行行长周小川，在华盛顿举行的一连串国际会议的场边所签署。
韩国与澳洲、印尼和阿联酋(阿拉伯联合大公国)等许多国家，签署了总计价值806亿美元的非美元货币互换协议。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。