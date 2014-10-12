亚洲金融：韩国与中国同意延长货币互换协议至2017年

路透首尔10月11日 - 韩国央行周六在声明稿中表示，韩国和中国同意将目前64万亿韩元或3,600亿元人民币的货币互换协议再延长三年。

韩国央行表示，决定把该双边协议延长至2017年10月10日，是为了提振中韩两国之间的贸易，且料将有助于金融稳定。

中韩两国于2011年所签署的货币互换协议，已将2008年签署的1,800亿元人民币互换额度扩增一倍。如果双方都同意，可以再次延长。

周六的协议是由韩国央行总裁李柱烈和中国人民银行行长周小川，在华盛顿举行的一连串国际会议的场边所签署。