《美股一周展望》投资者严阵以待，迎接更加动荡的市况

路透纽约10月10日 - 美国股市波动性突然升高，而且疲软情形似乎不会只持续几天就会悄然而逝，这在一年来还是首次。

虽然标准普尔500指数年内仍上涨3.1%，但自从9月中旬触及纪录高位以来已经下跌了5%左右，而且本周五收在5月23日以来最低水平。

“我们仍然处于牛市之中，但近期市况有点危险，而且我认为这波跌势尚未结束，”Raymond James Financial的首席投资策略师Jeffrey Saut表示。

标准普尔500与Nasdaq综合股价指数都创出了2012年5月以来的最大周线跌幅，而道琼工业指数更是跌至去年收盘水准之下。

标普500指数本周亦出现连续两日波幅超过40个点的情况，为三年来首见。反映华尔街紧张情绪的CBOE波动率指数 周五收报21.24，为2月初以来的最高水准。

投资者表示，担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)最终结束刺激举措，以及海外经济成长低迷并可能影响美国企业的业绩。原油价格下滑也预示需求乏力。在股市已经涨得过头之际，入市重金押注还会继续上涨的投资者普遍被套。

这种剧烈震荡，令人回想起2011年下半年的市况。当时美国债信评级有史以来首次被下调以及债务违约风险，让投资者担惊受怕了好几个月。目前还不清楚，这次股市动荡是否也会持续那么长的时间。

“当前市况令人关注的地方是，几个主题都促使大家采取同样的行动，这个行动就是降低风险，”Clearpool Group的首席市场策略师Peter Kenny表示。

**防御类股**

自标准普尔500指数在9月18日创下纪录高位以来，仍在上涨的只有防御类股：公用事业股与消费必需品类股。本周美国应税债券基金净流入金额亦创纪录最高，而股票基金则净流出近70亿美元。

期权市场成交量急剧上升，显示投资者预计股市波动将会加剧。据期权分析公司Trade Alert，周五期权市场成交量为2013年6月以来最高，总计达2,720万口合约成交。

此外，CBOE波动率指数高于从现在至2015年5月的每月VIX期货合约，表明投资者担心近期股市起伏不定。

“只需看一看过去三至六个月的期权成交量与股市交易量，”在线券商TradingBlock的首席期权策略师Tim Biggam表示。

“期权成交量只是不断上升，而股市成交量则开始减退。许多大型投资者在利用期权预先做准备。”

对于欧洲和其它海外经济体的担忧上升，令基金经理对财报季放心不下。未来一两周，一些美国企业将公布财报，包括一些海外营收比重较大的标普500成份股，如芯片巨头英特尔 。

Microchip Technology 周四发布令人失望的财测，给芯片业前景带来不祥之兆。PHLX半导体指数 周五收低6.9%，创出2009年1月以来的最大单日百分比跌幅。自从不到一个月前触及13年高点以来，该指数已下挫了15%。

但是，如果美股业绩强劲，则可能阻止眼前的跌势。

“美国企业的财报应该会帮助股市止跌，并让其恢复一些动能。我们认为市况仍然良好，”Northern Trust Asset Management的首席投资策略师Jim McDonald表示。该资产管理公司掌管的资产约为9,240亿美元。(完)