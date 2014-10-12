《焦点》美联储官员称全球经济放缓恐推迟美国升息时间

路透华盛顿10月11日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员们周六评估全球经济放缓的影响，认为如果严重放缓的话，美国升息计划可能会因此延宕。

最引人瞩目的是，美联储副主席费舍尔表示，在多年来实施非常规刺激举措后，最终让美国货币政策正常化的努力，可能会因上述全球展望而受阻。

“如果国外经济成长较预期为弱，对美国经济的影响可能会导致美联储更加缓慢地移除宽松举措，”他在国际货币基金组织(IMF)主办的会议上表示。

尽管如此，他表示，鉴于美联储当前对经济复苏情况的预期，金融市场上对美国升息时间的押注看来“大致”中肯。

美联储理事塔鲁洛表示，“我担心全球经济成长情况。当中的下档风险要多于上档风险....我们的政策显然必须考虑到这点。”

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示，美元升值和海外经济成长疲弱，可能意味着美国通胀将放缓，削弱美国升息的理由。

对欧洲重新燃起的担忧可能给美联储造成严重困扰，外界一直预期美联储将在明年中升息。

费舍尔的讲话，在一定程度上是为了缓解发展中国家对美国可能紧缩货币政策的担忧。他表示，美联储只会在美国经济准备好时升息。整体来说，他称，美国升息不太可能打乱全球的资金流动和投资。

“我们的政策正常化应该要是可以管控的，”费舍尔表示。“在预测不确定性的限制内，我们已竭尽所能，让市场参与者对未来的事做好准备。”

“在确定移除货币宽松政策的速度时，我们将像往常一样，密切关注全球其他地区经济情况，以及其对美国经济前景的重大影响”。

印度和巴西等发展中大国一直担心美国升息可能造成投资撤离，一如之前它们的抨击，它们认为美联储的买债刺激计划就是一场“货币战”，造成其本币急速升值。

费舍尔在IMF主题演说中表示，向全球市场挹注了数以万亿计美元的美联储危机计划，对全球其他地区整体是有益的。

此外，他表示，美联储官员们给予了各国政府和投资人充裕的时间及明确的讯息来为政策改变做好准备。