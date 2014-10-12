《全球主要央行会议预告》--2014年10月-2015年12月

以下为全球主要央行在2014年10月至2015年12月的议息会议及其它重要声明的日程安排。

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美国联邦公开市场委员会(FOMC)

2014年

10月28日至29日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。

10月29日－美联储FOMC宣布利率决定。

12月16日至17日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。

12月17日－美联储FOMC宣布利率决定。

2015年

1月27日至1月28日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。

1月28日 - 美联储FOMC宣布利率决定。

3月17日至3月18日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。

3月18日 - 美联储FOMC宣布利率决定。

4月28日至4月29日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。

4月29日 - 美联储FOMC宣布利率决定。

6月16日至6月17日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。

6月17日 - 美联储FOMC宣布利率决定。

7月28日至7月29日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。

7月29日 - 美联储FOMC宣布利率决定。

9月16日至9月17日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。

9月17日 - 美联储FOMC宣布利率决定。

10月27日至10月28日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。

10月28日 - 美联储FOMC宣布利率决定。

12月15日至12月16日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。

12月16日 - 美联储FOMC宣布利率决定。

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欧洲央行(ECB)－若未注明，会议地点均为法兰克福

10月15日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划。

11月 6日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。

11月19日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划。

12月 4日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。

12月17日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划(至12月18日)。

2015年

1月7日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。

1月22日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。

2月4日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。

2月18日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。

3月5日(塞浦路斯)－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。

3月18日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划(至3月19日)。

4月1日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划。

4月15日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。

5月6日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。

5月20日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。

6月3日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。

6月17日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划(至6月18日)。

7月1日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。

7月16日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。

8月5日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。

9月3日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。

9月16日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划(至9月17日)。

10月7日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。

10月22日(马耳他)－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。

11月4日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。

11月18日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。

12月3日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。

12月16日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划(至12月17日)。

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英国央行

11月 5日－货币政策会议(至11月6日)。

11月 6日－公布利率决定。

12月 3日－货币政策会议(至12月4日)。

12月 4日－公布利率决定。

2015年

1月7日－货币政策会议(至1月8日)。

2月4日－货币政策会议(至2月5日)。

3月4日－货币政策会议(至3月5日)。

4月8日－货币政策会议(至4月9日)。

5月8日－货币政策会议(5月11日周一继续开会)。

6月3日－货币政策会议(至6月4日)。

7月8日－货币政策会议(至7月9日)。

8月5日－货币政策会议(至8月6日)。

9月9日－货币政策会议(至9月10日)。

10月7日－货币政策会议(至10月8日)。

11月4日－货币政策会议(至11月5日)。

12月9日－货币政策会议(至12月10日)。

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日本央行

10月31日－日本央行货币政策会议。

11月18日－日本央行货币政策会议(至11月19日)。

12月18日－日本央行货币政策会议(至12月19日)。

2015年

1月20日－日本央行货币政策会议(至1月21日)。

2月17日－日本央行货币政策会议(至2月18日)。

3月16日－日本央行货币政策会议(至3月17日)。

4月7日－日本央行货币政策会议(至4月8日)。

4月30日－日本央行货币政策会议。

5月21日－日本央行货币政策会议(至5月22日)。

6月18日－日本央行货币政策会议(至6月19日)。

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加拿大央行

10月22日－公布指标利率决定和货币政策报告。

12月 3日－公布指标利率决定。

2015年

1月21日－公布指标利率决定和货币政策报告。

3月4日－公布指标利率决定。

4月15日－公布指标利率决定和货币政策报告。

5月27日－公布指标利率决定。

7月15日－公布指标利率决定和货币政策报告。

9月9日－公布指标利率决定。

10月21日－公布指标利率决定和货币政策报告。

12月2日－公布指标利率决定。

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瑞士央行

12月11日－货币政策评估。

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澳洲央行

11月 4日－召开利率会议。

12月 2日－召开利率会议。

2015年

2月3日－召开利率会议。

3月3日－召开利率会议。

4月7日－召开利率会议。

5月5日－召开利率会议。

6月2日－召开利率会议。

7月7日－召开利率会议。

8月4日－召开利率会议。

9月1日－召开利率会议。

10月6日－召开利率会议。

11月3日－召开利率会议。

12月1日－召开利率会议。

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新西兰央行

10月30日－公布指标利率。

12月11日－公布货币政策声明和指标利率。

2015年

1月29日－公布指标利率。

3月12日－公布货币政策声明和指标利率。

4月30日－公布指标利率。

6月11日－公布货币政策声明和指标利率。

7月23日－公布指标利率。

9月10日－公布货币政策声明和指标利率。

10月29日－公布指标利率。

12月10日－公布货币政策声明和指标利率。

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瑞典央行

10月27日－召开货币政策会议(至10月28日)。

10月28日－公布利率决定。

12月15日－召开货币政策会议(至12月16日)。

12月16日－公布利率决定。

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挪威央行

10月23日－货币政策会议。

12月11日－货币政策会议。

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台湾

台湾央行在每季度最后一周召开理监事会议，以决定重贴现率。

具体会议日期将在开会前前几天公布。

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注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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