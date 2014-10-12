全球汇市：投机客持有美元净多仓创2013年5月来新高--CFTC/路透

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透10月10日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客再度增持美元多头仓位，持仓创下2013年5月底以来最高，受美国经济数据保持强劲所鼓舞。
10月7日止当周美元净多仓升至409.1亿美元，此前一周为373.6亿美元。这是连续第八周美元净多仓至少有300亿美元。
美元指数 有望创下九年来最佳年度表现，今年至今已经上涨7.3%，创下连续12周的最长连涨纪录。
最近一周欧元净空仓达146,212口，前一周为137,525口。对欧洲再次衰退的担忧，以及德国经济数据欠佳，推动投资人抛售欧元。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
10月7日当周 前一周
多头仓 24,837 29,910
空头仓位 137,388 150,788
净仓位 -112,551 -120,878
欧元(125,000欧元为1口)
10月7日当周 前一周
多头仓位 61,467 67,030
空头仓位 207,679 204,555
净仓位 -146,212 -137,525
英镑(62,500英镑为1口)
10月7日当周 前一周
多头仓位 46,503 54,243
空头仓位 47,578 50,654
净仓位 -1,075 3,589
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
10月7日当周 前一周
多头仓位 15,509 11,998
空头仓位 27,928 24,555
净仓位 -12,419 -12,557
加元(100,000加元为1口)
10月7日当周 前一周
多头仓位 39,174 33,014
空头仓位 46,626 37,580
净仓位 -7,452 -4,566
澳元(100,000澳元为1口)
10月7日当周 前一周
多头仓位 31,601 43,193
空头仓位 58,087 45,210
净仓位 -26,486 -2,017
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
10月7日当周 前一周
多头仓位 10,052 10,092
空头仓位 10,152 10,028
净仓位 -100 64(完)
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