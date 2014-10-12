全球汇市：投机客持有美元净多仓创2013年5月来新高--CFTC/路透

路透10月10日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客再度增持美元多头仓位，持仓创下2013年5月底以来最高，受美国经济数据保持强劲所鼓舞。

10月7日止当周美元净多仓升至409.1亿美元，此前一周为373.6亿美元。这是连续第八周美元净多仓至少有300亿美元。

美元指数 有望创下九年来最佳年度表现，今年至今已经上涨7.3%，创下连续12周的最长连涨纪录。

最近一周欧元净空仓达146,212口，前一周为137,525口。对欧洲再次衰退的担忧，以及德国经济数据欠佳，推动投资人抛售欧元。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

10月7日当周 前一周

多头仓 24,837 29,910

空头仓位 137,388 150,788

净仓位 -112,551 -120,878

欧元(125,000欧元为1口)

10月7日当周 前一周

多头仓位 61,467 67,030

空头仓位 207,679 204,555

净仓位 -146,212 -137,525

英镑(62,500英镑为1口)

10月7日当周 前一周

多头仓位 46,503 54,243

空头仓位 47,578 50,654

净仓位 -1,075 3,589

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

10月7日当周 前一周

多头仓位 15,509 11,998

空头仓位 27,928 24,555

净仓位 -12,419 -12,557

加元(100,000加元为1口)

10月7日当周 前一周

多头仓位 39,174 33,014

空头仓位 46,626 37,580

净仓位 -7,452 -4,566

澳元(100,000澳元为1口)

10月7日当周 前一周

多头仓位 31,601 43,193

空头仓位 58,087 45,210

净仓位 -26,486 -2,017

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

10月7日当周 前一周

多头仓位 10,052 10,092

空头仓位 10,152 10,028

净仓位 -100 64(完)

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