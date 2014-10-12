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市场报道 | 2014年 10月 12日 星期日 14:38 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货10月7日持仓报告(表)

路透10月10日 - 下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年10月7日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(782,571口)

215,309 231,480 133,154 382,423 270,318 730,886 634,952 51,685 147,619

较9月30日变动(未平仓合约：增加7,912口)

　　 -7 -8,202 12,461 -7,636 5,967 4,818 10,226 3,094 -2,314

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

27.5 29.6 17.0 48.9 34.5 93.4 81.1 6.6 18.9

各类交易商数量(总计为674家)

150 264 207 142 191 427 568(完) (整理 戴素萍 审校　张涛)
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