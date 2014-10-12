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市场报道 | 2014年 10月 12日 星期日 14:37 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货10月7日持仓报告(表)

路透10月10日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年10月7日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,503,764口)

435,642 141,959 503,380 478,317 792,221 1417339 1437560 86,425 66,204

较9月30日变动(未平仓合约：增加17,908口)

8,953 11,216 -16,195 14,875 14,568 7,633 9,589 10,275 8,319

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.0 9.4 33.5 31.8 52.7 94.3 95.6 5.7 4.4

各类交易商数量(总计为322家)

112 97 137 89 90 274 265 (完) (整理 戴素萍 审校　张涛)
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