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市场报道 | 2014年 10月 12日 星期日 14:36 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货10月7日持仓报告(表)

路透10月10日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年10月7日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(418,862口)

131,903 190,458 72,112 181,644 110,618 385,659 373,188 33,203 45,674

较9月30日变动(未平仓合约：减少4,320口)

-6,127 -3,752 1,321 -798 1,356 -5,604 -1,075 1,284 -3,245

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

31.5 45.5 17.2 43.4 26.4 92.1 89.1 7.9 10.9

各类交易商数量(总计为391家)

118 131 124 90 93 287 290(完)

(整理 戴素萍 审校　张涛)
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