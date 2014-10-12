版本:
中国
市场报道 | 2014年 10月 12日 星期日 14:35 BJT

CFTC报告：COMEX期铜10月7日持仓报告(表)

路透10月10日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2014年10月7日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(167,622口)

54,483 79,479 13,222 88,398 54,408 156,103 147,109 11,519 20,513

较9月30日变动(未平仓合约：增加7,233口)

2,448 4,013 2,269 2,862 1,453 7,579 7,735 -346 -502

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

32.5 47.4 7.9 52.7 32.5 93.1 87.8 6.9 12.2

各类交易商数量(总计为257家)

72 108 49 53 53 149 196 (完) (整理 戴素萍 审校　张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐