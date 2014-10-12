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市场报道 | 2014年 10月 12日 星期日 14:34 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货10月7日持仓报告(表)

路透10月10日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年10月7日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,297,802口)

457,378 370,865 166,741 547,908 514,810 1172027 1052416 125,775 245,386

较9月30日变动(未平仓合约：增加12,635口)

-11,521 -1,140 721 17,020 21,722 6,220 21,303 6,415 -8,668

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

35.2 28.6 12.8 42.2 39.7 90.3 81.1 9.7 18.9

各类交易商数量(总计为730家)

146 198 155 229 304 480 571(完)

(整理 戴素萍 审校 张涛)
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