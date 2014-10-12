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市场报道 | 2014年 10月 12日 星期日 14:31 BJT

CFTC报告：COMEX期金10月7日持仓报告(表)

路透10月10日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2014年10月7日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(380,087口)

174,075 107,628 27,007 143,466 206,873 344,548 341,508 35,539 38,579

较9月30日变动(未平仓合约：增加213口)

3,000 1,423 -796 -1,930 748 274 1,375 -61 -1,162

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

45.8 28.3 7.1 37.7 54.4 90.6 89.8 9.4 10.2

各类交易商数量(总计为292家)

122 101 67 52 47 201 190(完)

(整理 戴素萍 审校　张涛)
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