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市场报道 | 2014年 10月 12日 星期日 14:30 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货10月7日持仓报告(表)

路透10月10日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2014年10月7日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(185,877口)

55,429 78,651 18,051 99,330 73,188 172,810 169,890 13,067 15,987

较9月30日变动(未平仓合约：增加3,499口) 　 3,065 319 1,436 -1,389 3,665 3,112 5,420 387 -1,921

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.8 42.3 9.7 53.4 39.4 93.0 91.4 7.0 8.6

各类交易商数量(总计为284家)

93 113 63 61 55 187 202(完)

(整理 戴素萍 审校　张涛)
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