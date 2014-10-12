东欧情势：俄罗斯总统普京命令从乌克兰边境撤军--报导

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透莫斯科10月12日 - 据俄罗斯新闻机构周六援引克里姆林宫发言人报导称，总统普京已命令俄军在结束在乌克兰边境附近的罗斯托夫地区演习之后，撤回至永久基地。
预计普京将与乌克兰总统波罗申科下周在米兰会面。
克里姆林宫发言人Dmitry Peskov表示，普京会见了俄国防部长绍伊古。
据RIA Novosti通讯社，Peskov表示，“国防部长向最高统帅报告，南方军区射击场进行的夏季训练结束。”
“听取报告之后，普京命令军队回到永久基地...总计有17,600名士兵参加了夏季在罗斯托夫地区射击场的训练，”Peskov表示。
克里姆林宫曾表示，普京与乌克兰总统波罗申科可能在意大利米兰召开的亚欧峰会间隙举行会谈，峰会时间是10月16-17日。
(编译 张涛；审校 戴素萍)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。