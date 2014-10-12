埃博拉疫情：纽约甘乃迪机场启动防疫筛查

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透纽约10月11日 - 医疗团队周六在纽约甘乃迪(肯尼迪)机场，拿着关于埃博拉的问卷和耳温枪，开始对来自三个西非国家的旅客进行筛检。美国卫生当局加强了行动，以阻止埃博拉病毒扩散。
美国五个机场将开始加强筛检来自几内亚、利比里亚和塞拉利昂旅客，甘乃迪机场最先行动。埃博拉疫情造成的死亡多数在这几个国家，该疫情已造成逾4,000人死亡。
从这些国家到美国旅游的旅客，几乎全都飞抵甘乃迪、纽瓦克自由(Newark Liberty)、华盛顿杜勒斯(Washington Dulles)、芝加哥奥黑尔(Chicago O'Hare)及Hartsfield-Jackson Atlanta国际机场。其他四个机场周四也会开始新的筛检程序。
国土安全部下属的海关及边境保卫局(CBP)，在疾病控制和预防中心(CDC)的指导下，负责这次的筛检。
筛检人员亦将评估乘客有无身体不适迹象，询问其健康情况，以及是否曾接触过埃博拉病患。
CDC表示，对于有发烧或其他症状或可能接触过埃博拉的乘客，当局可能决定将其带往医院或进行隔离。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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