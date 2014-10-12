欧洲经济：欧元区财政节支行动基本结束--欧洲央行执委科尔

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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路透华盛顿10月10日 - 欧洲央行(ECB)执委科尔周五表示，多数欧洲国家都已经在整顿公共财政方面做出努力，所以欧洲关于撙节政策的讨论基本结束。
过去四年来，由于投资者对于欧元区能否偿还巨额公共债务失去信心，金融市场迫使欧洲各国政府实施了严厉的财政紧缩政策。
“对于许多欧洲国家来说，财政调整已经完成。因此，关于节支的讨论基本上已结束，”科尔在华盛顿约翰·霍普金斯大学演说时表示。
“有些国家尚未完成财政调整，离他们的目标很远。我们的建议是，不要运用他们并不具备的财政空间，“科尔表示。
科尔表示，特别宽容那些没有努力改革的国家，对那些实施了改革的国家很不公平。这明显是指法国。法国宣布无法达到欧盟的整顿与改革目标，并希望得到更多时间来削减预算赤字。(完)
(编译 张涛；审校 戴素萍)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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