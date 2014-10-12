欧洲经济：欧元区财政节支行动基本结束--欧洲央行执委科尔

“有些国家尚未完成财政调整，离他们的目标很远。我们的建议是，不要运用他们并不具备的财政空间，“科尔表示。

科尔表示，特别宽容那些没有努力改革的国家，对那些实施了改革的国家很不公平。这明显是指法国。法国宣布无法达到欧盟的整顿与改革目标，并希望得到更多时间来削减预算赤字。(完)