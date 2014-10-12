日本个股：日产汽车召回23.8万辆2013款Altima，因发动机罩锁扣隐患

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透底特律10月10日 - 美国安全监管机构和日产汽车 周五表示，由于发动机罩辅助锁扣可能锁不住，增加撞车风险，因此将召回大约23.8万辆2013款Altima汽车。
Altima是北美最畅销的日产车型，今年前九个月累计销量占据美国市场日产品牌销量的26%。
本次召回的车辆中，21.9万辆在美国市场，1万辆在加拿大，5,000辆在墨西哥，2,000辆在韩国，1,000辆在波多黎各，其他分散在拉美和亚洲地区。
“日产汽车获悉了少数事故，在这些事故中，汽车行驶过程中发动机罩打开，给汽车本身造成损害，”日产表示，但称了解到没有与该问题有关的撞车或损伤情况。
美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)的一份报告表示，发动机罩内板与辅助锁扣杠杆之间存在干扰现象，如果还有碎片或锈蚀情况，可能导致锁扣无法正常工作，在发动机罩闭合后仍保持未关闭状态。
如果主锁扣不慎开启，并且辅助锁扣未锁上，在驾驶过程中发动机罩可能被掀起，增大撞车风险。
美国国家公路交通安全管理局表示，日产汽车经销商将调整发动机罩杠杆的角度，并将在必要情况下清理和润滑锁扣。(完)
(编译 张涛；审校 戴素萍)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。