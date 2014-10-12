日本个股：日产汽车召回23.8万辆2013款Altima，因发动机罩锁扣隐患

路透底特律10月10日 - 美国安全监管机构和日产汽车 周五表示，由于发动机罩辅助锁扣可能锁不住，增加撞车风险，因此将召回大约23.8万辆2013款Altima汽车。

Altima是北美最畅销的日产车型，今年前九个月累计销量占据美国市场日产品牌销量的26%。

本次召回的车辆中，21.9万辆在美国市场，1万辆在加拿大，5,000辆在墨西哥，2,000辆在韩国，1,000辆在波多黎各，其他分散在拉美和亚洲地区。

“日产汽车获悉了少数事故，在这些事故中，汽车行驶过程中发动机罩打开，给汽车本身造成损害，”日产表示，但称了解到没有与该问题有关的撞车或损伤情况。

美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)的一份报告表示，发动机罩内板与辅助锁扣杠杆之间存在干扰现象，如果还有碎片或锈蚀情况，可能导致锁扣无法正常工作，在发动机罩闭合后仍保持未关闭状态。

如果主锁扣不慎开启，并且辅助锁扣未锁上，在驾驶过程中发动机罩可能被掀起，增大撞车风险。

美国国家公路交通安全管理局表示，日产汽车经销商将调整发动机罩杠杆的角度，并将在必要情况下清理和润滑锁扣。(完)