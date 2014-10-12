加拿大经济：央行总裁认为劳动力闲置，物价为暂时上涨

路透华盛顿10月11日 - 加拿大央行总裁波洛兹周五表示，如果加拿大经济真的是自持性复苏，那么其所创造的工时应比近来所创造的更多。他对9月就业岗位激增做出不同的阐释。

波洛兹并表示，近来加拿大物价上涨大部分都是暂时性的，因此在制定货币政策时应该忽略不管。波洛兹将在10月22日提交央行季度货币政策报告。

他表示，重要的是了解到没有一个国家预测会出现衰退或陷入通缩，而且国际货币基金组织(IMF)的全球预测是平衡的且大致正面。