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市场报道 | 2014年 10月 12日 星期日 16:46 BJT

加拿大经济：央行总裁认为劳动力闲置，物价为暂时上涨

路透华盛顿10月11日 - 加拿大央行总裁波洛兹周五表示，如果加拿大经济真的是自持性复苏，那么其所创造的工时应比近来所创造的更多。他对9月就业岗位激增做出不同的阐释。

波洛兹并表示，近来加拿大物价上涨大部分都是暂时性的，因此在制定货币政策时应该忽略不管。波洛兹将在10月22日提交央行季度货币政策报告。

他表示，重要的是了解到没有一个国家预测会出现衰退或陷入通缩，而且国际货币基金组织(IMF)的全球预测是平衡的且大致正面。

他是在IMF秋季会议的场边对路透记者及另一名记者发表上述看法。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
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