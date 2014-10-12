加拿大经济：央行总裁认为劳动力闲置，物价为暂时上涨

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透华盛顿10月11日 - 加拿大央行总裁波洛兹周五表示，如果加拿大经济真的是自持性复苏，那么其所创造的工时应比近来所创造的更多。他对9月就业岗位激增做出不同的阐释。
波洛兹并表示，近来加拿大物价上涨大部分都是暂时性的，因此在制定货币政策时应该忽略不管。波洛兹将在10月22日提交央行季度货币政策报告。
他表示，重要的是了解到没有一个国家预测会出现衰退或陷入通缩，而且国际货币基金组织(IMF)的全球预测是平衡的且大致正面。
他是在IMF秋季会议的场边对路透记者及另一名记者发表上述看法。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。