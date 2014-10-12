瑞士经济：通缩风险受到央行密切关注--总裁乔丹

路透华盛顿10月10日 - 瑞士央行总裁乔丹周五表示，在全球经济疲弱、欧元区前景恶化和商品价格下滑之际，将采取一切必要手段防范通缩。

乔丹表示，鉴于瑞士主要贸易伙伴欧元区经济形势恶化，决策者正在密切关注通胀率可能变成负值的风险，即通缩风险。

“目前我们面临这种通缩风险，即负通胀率风险，尤其是也因为欧洲形势最近恶化，”他在世界银行与国际货币基金组织(IMF)会议的间隙对路透表示。

“这个问题确实受到密切关注。”

瑞士央行把2015和2016年通胀率预估分别下调至0.2%和0.5%。本周稍早的数据显示，瑞士9月消费物价七个月来首次低于去年同期水平。乔丹表示，瑞士央行的展望面临的风险偏于下档。

“考虑到大宗商品和原油价格下滑，以及全球经济走软，存在下行风险。通常这些迹象也显示风险偏于下档，而不是上档，”他说。

瑞士央行在最近一次政策会议上维持瑞郎/欧元汇率上限在1.20瑞郎不变，重申通过汇率干预来保卫该水平的承诺，还称准备好必要时“马上”采取进一步措施。

这令外界臆测瑞士央行可能把利率降到负值。但乔丹表示，汇率上限仍然是主要政策工具，不过瑞士瑞行2012年9月以来实际上并未干预汇市。

“我们不排除必要时也采取任何其它措施，包括负利率，”他说，拒绝详细说明哪些因素可能引发此类行动。(完)