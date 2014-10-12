澳新经济指标预测--10月13日-10月20日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月13日当周 10月13日(一) 暂无重要经济数据公布 10月12-13日 2100 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月) 9月 -- +1.1% (较上年同期) -- +4.8% 10月14日(二) 0200 新西兰央行海外持有资产 9月 -- 65.0% 0030 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 9月 -- 4.0 企业信心指数 -- 8 10月14-15日 2330 澳洲消费者信心指数 10月 -- -4.6% 10月15日(三) 0030 澳洲新车销售 9月 -- -1.8% 2145 新西兰制造业表现指数(PMI) 9月 -- 56.5 10月16日(四) 暂无重要经济数据公布 10月17日(五) 暂无重要经济数据公布 10月20日当周 10月20日(一) 暂无重要经济数据公布 。(完)