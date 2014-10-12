《一周经济焦点》中国数据将反映经济成长前景，德国数据预计疲弱

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
“这的确突显出德国经济真的明显放缓，欧元区整体而言可能陷入衰退。”
欧洲央行(ECB)总裁德拉吉将在周中发表演说，可能再次呼吁有可用预算盈余的国家扩大支出来提振欧元区经济。他指的是德国。
**关注美联储**
与此同时，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将发挥影响力，主席叶伦将在周五于波士顿发表演说。
美联储料终将在10月18-19日的利率会议上结束其买债计划，市场将密切关注以寻求利率走向的线索。
美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)表示，金融市场“大致”是对的，明年中可能会升息。但圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德则表示，投资人和央行对于利率在2015年底时水准的看法天差地远。(完) (编译 张涛/徐文焰/李爽/戴素萍 审校 张荻)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。