《一周经济焦点》中国数据将反映经济成长前景，德国数据预计疲弱

“这的确突显出德国经济真的明显放缓，欧元区整体而言可能陷入衰退。”

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉将在周中发表演说，可能再次呼吁有可用预算盈余的国家扩大支出来提振欧元区经济。他指的是德国。

**关注美联储**

与此同时，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将发挥影响力，主席叶伦将在周五于波士顿发表演说。

美联储料终将在10月18-19日的利率会议上结束其买债计划，市场将密切关注以寻求利率走向的线索。

美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)表示，金融市场“大致”是对的，明年中可能会升息。但圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德则表示，投资人和央行对于利率在2015年底时水准的看法天差地远。(完) (编译 张涛/徐文焰/李爽/戴素萍 审校 张荻)