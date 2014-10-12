日韩经济指标预测--10月13日-10月20日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月6日当周 10月13日当周 10月13日(一) 2350 日本企业物价指数(较前月) 9月 -0.1% -0.2% (较上年同期) +3.6% +3.9% 10月14日(二) 0300 韩国L货供额 8月 -- +8.3% 2100 韩国出口价格(较上年同期) 9月 -- -8.6% 进口价格(较上年同期) -- -9.9% 2300 韩国失业率 9月 -- 3.5% 10月15日(三) 0100 韩国央行利率决定 10月 -- 2.25% 0430 日本工业生产(较前月) 8月修正值 -- -1.5% 产能利用率指数 8月 -- -0.8% 10月16日(四) 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 10月 -- 正10 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超1,790 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,865 10月17日(五) 暂无重要经济指标公布。 10月20日当周 10月19日(日) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 9月 -- -0.2% (较前月) -- -0.1% 10月20日(一) 暂无重要经济指标公布。(完)