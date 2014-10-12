韩国个股：三星电子股价可能上涨达50%--Barron's

路透10月12日 - 最新一期金融报纸Barron's表示，韩国三星电子 股价显得便宜，可能最多上涨达50%。

由于手机业务利润下降，三星股价今年已下跌19%。在稍早对第三季获利发出预警之后，其股价周五触及52周低点。

但10月13日的Barron's表示，由于三星的记忆体芯片业务明年可能创造100亿美元的营业利润，高于今年的80亿美元，所以持有三星股票几无下档风险。Barron's补充道，净现金与投资现在相当于三星市值的40%。

根据三星的企业价值，其估值现在相当于其年营收的50%。企业价值等于股票市值减去净现金与投资。Barron's表示，相比之下，苹果 的企业价值是营收的2.5倍。

“三星可能需要投资者保持耐心。但考虑到该公司的领先品牌、稳固的资产负债表、仍然充足的获利和控股家族迟早会理顺与外部股东的关系，该股显得很有前途。”(完)