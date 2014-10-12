韩国个股：三星电子股价可能上涨达50%--Barron's

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透10月12日 - 最新一期金融报纸Barron's表示，韩国三星电子 股价显得便宜，可能最多上涨达50%。
由于手机业务利润下降，三星股价今年已下跌19%。在稍早对第三季获利发出预警之后，其股价周五触及52周低点。
但10月13日的Barron's表示，由于三星的记忆体芯片业务明年可能创造100亿美元的营业利润，高于今年的80亿美元，所以持有三星股票几无下档风险。Barron's补充道，净现金与投资现在相当于三星市值的40%。
根据三星的企业价值，其估值现在相当于其年营收的50%。企业价值等于股票市值减去净现金与投资。Barron's表示，相比之下，苹果 的企业价值是营收的2.5倍。
“三星可能需要投资者保持耐心。但考虑到该公司的领先品牌、稳固的资产负债表、仍然充足的获利和控股家族迟早会理顺与外部股东的关系，该股显得很有前途。”(完)
(编译 张涛；审校 张若琪)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。