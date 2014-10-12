金砖国家：10月10日股汇市收盘纵览

路透10月13日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月10日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 跌1.83%或18.46点，报989.87点。

中国股市：沪综指收跌结束八连涨，外围市场拖累回调压力有所加大

香港股市：收低近2%，全球经济忧虑和本地示威活动均带来压力

中国汇市：人民币窄幅震荡后微收贬，后市多空存分歧或以稳为先

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巴西股市：收低，因民调显示总统大选两位候选人势均力敌。指标Bovespa指数 收跌3.42%，报55,311.59点。 拉美汇市：巴西雷亚尔走低，因民调显示两位总统候选人支持率不相上下

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南非股市：收跌，追随其他地区股市，因投资者对全球经济放缓前景感到担忧，不过分析师认为下周可能迎来技术反弹。指标Top-40绩优股指数 跌2.33%至41,912点，综合指数 跌2.16%至47,092点。

南非汇市：兰特兑美元结束四日连升，因投资人规避风险

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印度股市：创两周半最大跌幅，绩优股继续受创，因投资者担心全球市场趋弱将影响海外投资者的需求，不过Infosys逆势上扬6.6%，之前该公司公布的业绩优于预期。指标BSE指数 跌1.28%，收报26,297.38点，全周下跌1.02%。NSE指数 跌1.26%，收报7,859.95点，周线收低1.1%。

印度汇市：印度卢比兑美元下跌，结束连续四个交易日涨势，因全球市场下挫引发对海外投资的担忧，同时下周关键数据公布前市场以谨慎为主。印度卢比兑美元 收报61.34/35，周四收盘价为61.04/05 。卢比周线收涨0.4%，为五周以来首度周线上涨。

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俄罗斯股市：指标股指 跌2.25%，报1,064.290点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌2.05%，报582.91点。