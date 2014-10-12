全球经济：主要央行货币政策存在差异是合理的--日央行总裁黑田东彦

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透华盛顿10月12日 - 日本央行总裁黑田东彦表示，全球四大央行的货币政策之间存在差异是合理的，因为它们反映了各自不同的经济形势。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)和英国央行正把超宽松货币政策恢复正常；而欧洲央行(ECB)和日本央行则继续大举刺激经济。
“这并未带来任何问题，”黑田称。
“我认为这种货币正常化与货币政策管理方面的不同步十分合理。对于部分新兴市场经济体而言，所有主要央行同时撤出非常规宽松政策可能更令人头疼，”他最近接受新兴市场杂志的访问时表示。
黑田东彦目前正在华盛顿参加国际货币基金组织(IMF)和20国集团(G20)财长会议。
他重申，虽然日本经济正迈向温和复苏，但日本央行将坚守量化宽松(QE)政策，因为该国通胀率仍仅为目标水平2%的一半。
他承认出口“增长平平”，但指出这部分归因于外部需求疲弱，特别是东亚的需求，并称日圆走疲帮助有助于该国商品在海外市场的销售。
“日圆贬值迄今为止的情况基本符合基本面和金融环境，将为经济带来益处，”他在受访时表示。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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