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货币新闻 | 2014年 10月 13日 星期一 07:22 BJT

国际油市：油价跌逾1美元，因供应充裕且经济数据疲弱

路透首尔10月13日 - 全球油价周一在亚洲时段盘初跌逾1美元，供应充裕和经济数据疲弱令其承压。

美国近月11月原油合约 跌1.04美元报每桶84.78美元，布兰特原油 跌1.06美元报每桶89.15美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽 审校 张荻)
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