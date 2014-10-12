国际油市：科威特石油部长称OPEC不大可能减产--KUNA

路透科威特10月12日 - 科威特新闻社(KUNA)周日日援引石油部长Ali al-Omair的话表示，石油输出国组织(OPEC)不大可能为拉抬价格而减产，因为减产不一定会奏效。

“我认为目前(OPEC)各国不会减产，特别是考虑到，OPEC直到现在都没有达到其日产量目标3,000万桶，”该通讯社援引Omair的话报导。

他还说，最近几周油价下跌并不出人意料，“我们还可以适应。”他说，今冬油价料将上涨“或至少维持在当前水平”，冬季发达国家石油需求一般会有所上升。

KUNA还援引Omair的话称，油价或将在每桶76-77美元止跌，因为这是美国和俄罗斯产油的成本水准。(完) (编译 王颖；审校 张涛)