国际油市：科威特石油部长称OPEC不大可能减产--KUNA

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透科威特10月12日 - 科威特新闻社(KUNA)周日日援引石油部长Ali al-Omair的话表示，石油输出国组织(OPEC)不大可能为拉抬价格而减产，因为减产不一定会奏效。
“我认为目前(OPEC)各国不会减产，特别是考虑到，OPEC直到现在都没有达到其日产量目标3,000万桶，”该通讯社援引Omair的话报导。
他还说，最近几周油价下跌并不出人意料，“我们还可以适应。”他说，今冬油价料将上涨“或至少维持在当前水平”，冬季发达国家石油需求一般会有所上升。
KUNA还援引Omair的话称，油价或将在每桶76-77美元止跌，因为这是美国和俄罗斯产油的成本水准。(完) (编译 王颖；审校 张涛)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。