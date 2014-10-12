埃博拉疫情：德州一医护人员感染埃博拉病毒，为首例美国国内感染病例

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透德州达拉斯10月12日 - 德州一医护人员感染埃博拉病毒，之前这位医护人员曾治疗过一名上周因该疾病死亡的利比里亚患者。这引发疑虑，担心有关美国防止该疾病扩散的医疗规定没有得到有效遵守。
位于达拉斯的德州卫生长老教会医院(Texas Health Presbyterian Hospital)周日公布这起新感染病例，之前该医院已因感染病例的管理工作受到批评。
卫生官员表示，这位受感染的女医护人员为首例在美国感染埃博拉病毒的病例。上周三因埃博拉死亡的患者Thomas Eric Duncan曾在该医院治疗11天，期间这位医护人员与之有过频繁的近距离接触。
白宫周日表示，此事促使总统奥巴马下令联邦机构采取进一步措施，确保在应对埃博拉疫情方面，美国医疗体系已经为正确遵循规章制度做好准备。
目前尚无这位医护人员如何感染的消息，但美国疾病控制与预防中心(CDC)主管表示，这说明治疗过程中存在漏洞，可能还导致该医院其他医护人员被感染。
CDC的检查结果证实，这位患者已经感染埃博拉病毒。(完) (编译 李爽 审校 郑茵)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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