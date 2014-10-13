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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 08:05 BJT

企业并购：新加坡SMRT考虑以13亿美元收购英国出租车公司Addison Lee

路透新加坡10月12日 - Sky News周六报导，新加坡公交运营商SMRT 正在考虑斥资8亿英镑(13亿美元)收购英国非上市出租车公司Addison Lee。

Sky News报导称，SMRT目前正初步考虑提出报价。报导没有引述消息来源。

SMRT运营新加坡地铁线路，并拥有公共汽车和出租车业务。该公司没有对报导予以证实或否认。

“SMRT一直在寻找投资机会，以推动股东价值持续增长，”该公司公路部门总经理Benny Lim在电邮回复中表示。

私募股权公司凯雷投资集团(Carlyle Group) 去年收购了Addison Lee很大一部分股权，该公司没有立即回复要求置评的电子邮件。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
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