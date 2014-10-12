欧洲经济指标预测--10月13日-10月20日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月13日当周 10月13日(一) 0600 德国趸售(批发)物价(较前月) 9月 持平 -0.2% (较上年同期) -1.0% -0.6% 2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 9月 +1.0% +1.3% 10月14日(二) 0645 法国经常账收支(亿欧元) 8月 -- 赤字22 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 9月终值 -0.3% +0.5% (较上年同期) +0.4% +0.5% 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 9月 -- -0.2% (较上年同期) -- -1.2% 0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月终值 -0.3% -0.3% (较上年同期) -0.1% -0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +1.8% +1.8% (较上年同期) -0.2% -0.2% 0830 英国CPI(较前月) 9月 +0.2% +0.4% (较上年同期) +1.4% +1.5% 零售物价指数(RPI)(较前月) +0.3% +0.4% (较上年同期) +2.3% +2.4% 扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) +0.3% +0.4% (较上年同期) +2.4% +2.5% 0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价指数(较前月) 9月 -0.4% -0.6% (较上年同期) -6.7% -7.2% PPI产出物价指数(较前月) -0.1% -0.1% (较上年同期) -0.3% -0.3% 核心PPI产出物价指数(较前月) 持平 +0.1% (较上年同期) +0.9% +0.9% 0900 欧元区工业生产(较前月) 8月 -1.6% +1.0% (较上年同期) -0.9% +2.2% 0900 德国ZEW经济景气判断指数 10月 1.0 6.9 ZEW现况指数 18.0 25.4 10月15日(三) 0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月终值 持平 持平 (较上年同期) +0.8% +0.8% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 持平 持平 (较上年同期) +0.8% +0.8% 0830 英国请领失业金人数(万人) 9月 减少3.5 减少3.72 按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 截至8月三个月 6.1% 6.2% 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年) +0.7% +0.6% (不包括奖金)(较上年) +0.8% +0.7% 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 10月 -- 负7.7 10月16日(四) 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 8月 -- 顺差33.12 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差68.57 0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 8月 -- 顺差212 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 9月终值 +0.4% +0.1% (较上年同期) +0.3% +0.3% 10月17日(五) 暂无重要经济数据。 10月20日当周 10月20日(一) 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较上月) 9月 -- -0.1% (较上年同期) -- -0.8% 0800 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 8月 -- -1.5% 工业订单(较上年同期)(未经季节调整) -- -0.7% 意大利工业销售(较前月)(经季节调整) 8月 -- -1.0% 工业销售(较上年同期)(未经季节调整) -- -1.3%(完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西 兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 于春红; 审校 张涛)