中国央行：将保持审慎的货币政策立场，流动性维持在合理水平--周小川

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海10月13日 - 中国证券报周一报导，中国人民银行行长周小川近日表示，在货币政策方面，中国将继续以审慎的政策立场，开展信贷和宏观审慎政策，来确保资金、信贷和社会融资的合理增长，同时将流动性维持在合理水平。
他在华盛顿举行的国际货币和金融委员会(IMF)会议上还表示，中国政府将继续保持宏观经济政策的一致性和稳定性，努力将增长保持在合理的区间，促进就业，引导通胀预期，通胀将继续保持温和。
他指出，中国政府将继续向前推进结构调整，利率市场化改革将持续进行，以提高金融资源的效率及改善货币政策框架。人民币汇率改革将进一步改善，资本账户可兑换的步伐将稳步提升。 他说，中国将适时地建立存款保险制度。与此同时，财政系统、国有企业以及金融机构的改革将持续进行，城市化和户口改革将按计划进行。周小川强调，通过平衡改革、结构调整和支持增长稳定性这二者的关系，中国经济将继续为国际货币稳定做出贡献。
尽管近阶段中国经济有减速迹象，但中国央行一直坚持稳健货币政策立场。央行近期在货币政策委员会第三季度例会的声明中称，将继续实施稳健的货币政策，将使用各种货币工具维持充足的流动性，及信贷和社会融资的合理增长，并将进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申