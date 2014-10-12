《香港报摘》--经济日报10月13日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
* 头版头条：
--美国利率趋升，引发全球货币、商品及股票市场波动，本港楼市、股市亦受影响。
* 其他：
--智库组织“香港黄金五十”创办人林奋强称，短期内，香港有足够根基抵御“占中”冲击，但相关影响或会在明年显现，更可能影响打工仔的加薪幅度。
--近年国家推动环保减排令交通运输铝材应用再成焦点，中国忠旺 首席财务官张立基称，毛利率较高的铝型材深加工产品除了托盘外，亦有多项汽车产品，整车车厢定单亦处洽谈中，料明年占收入比重可由12.5%增至20%。
--四环医药 称，跟中国军事医学科学院签署合作协议，共同研发一只名为BR-01的新药，预期可供器官移植者、爱滋病患者作病毒感染防治用，以及宫颈癌预防等。 （完）
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路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。