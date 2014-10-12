《香港报摘》--经济日报10月13日

* 头版头条：

--美国利率趋升，引发全球货币、商品及股票市场波动，本港楼市、股市亦受影响。

* 其他：

--智库组织“香港黄金五十”创办人林奋强称，短期内，香港有足够根基抵御“占中”冲击，但相关影响或会在明年显现，更可能影响打工仔的加薪幅度。

--近年国家推动环保减排令交通运输铝材应用再成焦点，中国忠旺 首席财务官张立基称，毛利率较高的铝型材深加工产品除了托盘外，亦有多项汽车产品，整车车厢定单亦处洽谈中，料明年占收入比重可由12.5%增至20%。

--四环医药 称，跟中国军事医学科学院签署合作协议，共同研发一只名为BR-01的新药，预期可供器官移植者、爱滋病患者作病毒感染防治用，以及宫颈癌预防等。 （完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘