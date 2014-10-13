基金产业：PIMCO第三季管理资产总额下滑5%

路透纽约10月10日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)周五晚表示，截至9月30日，该公司管理的资产总额为1.876兆(万亿)美元，第三季下滑5%。PIMCO共同创办人葛罗斯于9月26日意外辞职。

截至6月30日，PIMCO管理资产总额为1.973兆美元；截至2013年12月31日，该公司管理的资产总额为1.92兆美元。

PIMCO在自家网站发表的声明表示，“资产管理规模的变化，是包括投资组合回报、货币变动以及客户净流动在内等诸多因素作用所致。”

债券知名投资人葛罗斯，为PIMCO旗舰总回报债券基金(Total Return fund)的前任经理人，他离开PIMCO之后，加入对手骏利资产管理集团 。他在四十多年前协助创办PIMCO，并把它打造成为管理2兆美元资产的投资巨擘。

自从葛罗斯离职后，PIMCO资金大量外流，总回报债券基金单单9月就流出235亿美元。

总回报债券基金的新经理人Scott Mather、Mark Kiesel与Mihir Worah针对资金外流撰写一份报告表示，“总回报基金的投资在于高流动证券，目前高于平均水平的流动性，纯粹是因为我们最近几个月采取的策略，即使客户从投资组合中有更高水平的赎回，我们也自信有能力处理。”(完) (编译 陈宗琦；审校 张涛)