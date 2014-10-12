澳洲个股：力拓股价明年有望上涨20%，即使回绝嘉能可洽购--Barron's

路透10月12日 - 最新一期金融报纸Barron's表示，明年力拓 的股价可上涨达20%，即使其近来拒绝了嘉能可 的收购意向。

力拓周二称，嘉能可在7月就合并事宜与之接洽，并表示该公司在8月予以拒绝，之后两公司没有再进行联系。

Barron's在10月13日这期表示，嘉能可有意收购可能让力拓增加股东回报的压力增大。

报纸称，力拓去年营运成本削减23亿美元，且预期2014年将减少30亿美元。今年资本支出料为约90亿美元，明年则为80亿美元，这连2012年176亿美元的一半都不到。

Barron's表示，价格疲弱的景气低谷，造成力拓股价今年迄今挫跌逾13%。其在伦敦上市股票价格为2015年预估获利的9.2倍，在过去五年市盈率最高为15倍。竞争对手必和必拓 和英美资源集团 目前的预估市盈率分别为11.4倍和10.3倍。

“无论嘉能可是否会再次洽购，力拓看来都像是个珍品，”Barron's表示。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)