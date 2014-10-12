澳洲个股：力拓股价明年有望上涨20%，即使回绝嘉能可洽购--Barron's

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透10月12日 - 最新一期金融报纸Barron's表示，明年力拓 的股价可上涨达20%，即使其近来拒绝了嘉能可 的收购意向。
力拓周二称，嘉能可在7月就合并事宜与之接洽，并表示该公司在8月予以拒绝，之后两公司没有再进行联系。
Barron's在10月13日这期表示，嘉能可有意收购可能让力拓增加股东回报的压力增大。
报纸称，力拓去年营运成本削减23亿美元，且预期2014年将减少30亿美元。今年资本支出料为约90亿美元，明年则为80亿美元，这连2012年176亿美元的一半都不到。
Barron's表示，价格疲弱的景气低谷，造成力拓股价今年迄今挫跌逾13%。其在伦敦上市股票价格为2015年预估获利的9.2倍，在过去五年市盈率最高为15倍。竞争对手必和必拓 和英美资源集团 目前的预估市盈率分别为11.4倍和10.3倍。
“无论嘉能可是否会再次洽购，力拓看来都像是个珍品，”Barron's表示。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。